Избирательные участки закрылись еще семи штатах на Восточном побережье

Избирательные участки на выборах президента США закрылись в Виргинии, Южной Каролине, Вермонте, Флориде и Джорджии, а также Кентукки и Индиане, свидетельствуют данные Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На этих участках уже начался подсчет голосов, первые результаты с которого поступаю в настоящее время.

Так, по последним данным, к 4.14 Трамп лидирует во Флориде, Кентукки, Южной Каролине, Индиане и Виргинии, но проигрывает в Вермонте и Джорджии.

В настоящий момент таблоиды дают действующему президенту восемь голосов выборщиков, тогда как его оппоненту Джозефу Байдену — только три.