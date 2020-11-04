Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Аляски

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы у берегов Аляски в 07.27. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Геологическая служба США.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 250 км от поселка Фолс-Пасс, где проживают менее 50 человек. Очаг стихии залегал на глубине 35,5 км под землей.

Данные о пострадавших или разрушениях пока не поступали.