Байден считает, что никто не может отнять у американцев демократию

США 6 ноября 2020 06:16 (UTC+04:00)
Байден считает, что никто не может отнять у американцев демократию

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил в четверг, что Америка долго шла по пути демократии и никто не сможет отнять ее у американцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто не сможет отнять у нас нашу демократию, - написал он в Twitter. - Этого не произойдет сейчас, этого не случится никогда. Америка слишком долго шла по этому пути, вела слишком много сражений и вынесла слишком большие тяготы для того, чтобы допустить такое".

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом. Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден - 264.

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