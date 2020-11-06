Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сокращается

Исход президентской гонки в США по-прежнему остается неопределенным, разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом в последние часы значительно сократился в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Джорджии, согласно оценкам телеканала СNN, обработали уже 99% бюллетеней. Отрыв Трампа от Байдена, согласно последним данным, значительно уменьшился. У обоих примерно по 49,4% голосов избирателей. В поддержку республиканца подали лишь примерно на 1,8 тыс. бюллетеней больше, чем за демократа. Ранее в четверг у Трампа было преимущество в 5 тыс. голосов.

По данным СNN, в Джорджии осталось обработать около 14 тыс. бюллетеней. Как подчеркивает телеканал, Трампу для победы в гонке обязательно нужно выиграть в этом штате. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В Пенсильвании (20 голосов выборщиков) обработали 95% бюллетеней. Преимущество Трампа также быстро уменьшается. У республиканца 49,5% голосов избирателей, у демократа - 49,2%. Победа Байдена в Пенсильвании, согласно прогнозу большинства СМИ, будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов.

Новые данные из Джорджии и Пенсильвании, как ожидается, поступят в пятницу.