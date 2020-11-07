Верховный суд США постановил отделить пришедшие после 3 ноября бюллетени в Пенсильвании

Верховный суд США по требованию республиканцев постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки в штате Пенсильвания уже после их закрытия 3 ноября, и считать такие бюллетени отдельно. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении судебного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование <...>, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 8 вечера 3 ноября, были отделены <...> и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно", - говорится в документе.

Ранее отделение Республиканской партии США в Пенсильвании обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Республиканцы в своем ходатайстве отмечали, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 6 ноября (01:00 мск 7 ноября), однако, по их версии, это распоряжение не было выполнено на местах.