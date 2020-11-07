Трамп отказался признавать свое поражение на выборах после прогнозов СМИ о победе Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу после того, как ведущие американские СМИ представили прогнозы, согласно которым на выборах главы государства победил демократ Джозеф Байден, не стал признавать свое поражение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдать себя победителем, почему его союзники-СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда раскрылась. Просто факт заключается в том, что выборы далеки от завершения. Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов и уж тем более в каком-либо из крайне спорных штатов, где дело идет к принудительному пересчету, или же в штатах, где наша кампания начала обоснованные и легитимные судебные разбирательства, которые могут определить окончательного победителя", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его штабом.

Трамп подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию для обеспечения того, чтобы "законы о выборах полностью соблюдались и законный победитель" занимал Белый дом. "Американский народ заслуживает честных выборов, а это значит подсчитать все законные бюллетени и не считать все незаконные. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам", - отметил он.

Ведущие СМИ США, включая поддерживающий республиканцев телеканал Fox News, назвали Байдена избранным президентом США.