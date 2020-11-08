Трамп вновь заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн "законных голосов"

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что выиграл выборы, получив на них 71 млн "законных голосов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я выиграл выборы, получив 71 млн законных голосов", - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы. "71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!" - продолжил он.

При этом глава государства вновь отметил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней. "Происходили плохие вещи, за которыми нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали!" - говорится в сообщении.