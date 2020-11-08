Спецпредставитель США посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения Ирана

Спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс отправляется с визитом на Ближний Восток для проведения консультаций по Ирану. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Специальный представитель по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс посетит Израиль, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты с 7 по 12 ноября для консультаций по Ирану", - указано в сообщении.