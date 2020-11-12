Байден назначил своего бывшего советника руководителем аппарата сотрудников Белого дома

Бывший советник Джозефа Байдена, которому американские СМИ прочат победу на президентских выборах в США, Рон Клайн станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте переходной команды Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении.

Клайн был руководителем аппарата вице-президента США и его советником с 2009 по 2011 год, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор.

"На протяжении долгих лет нашей совместной работы Рон был мне правой рукой, в том числе когда мы в 2009 году спасали американскую экономику после одного из сильнейших спадов в истории, а позднее, в 2014 году, боролись с ужасающим кризисом в области здравоохранения", - приводится в документе заявление Байдена. "Его глубокий, разносторонний опыт и способность работать с людьми всех политических взглядов - это как раз то, что требуется от руководителя аппарата сотрудников Белого дома в разгар борьбы с кризисом и восстановления страны", - подчеркнул демократ.

Сам Клайн отметил, что для него "честь служить избранному президенту Байдену в этой должности". В 2014 году Клайн занимал пост координатора по вопросам борьбы с вирусом Эбола, а в последнее время являлся старшим советником предвыборной кампании Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.