Bloomberg: США отложили на 15 дней крайний срок заключения сделки по TikTok

Администрация США на 15 дней отложила крайний срок, до истечения которого компания ByteDance должна отказаться от всех связанных с TikTok активов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ByteDance в судебных документах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этому документу, теперь TikTok необходимо заключить сделку до 27 ноября, чтобы соцсеть продолжила работать в США и не подверглась запрету. Ранее ByteDance подала ходатайство в апелляционный суд США из-за решения американских властей ограничить работу TikTok 12 ноября, в случае если не будет достигнуто соглашение о продаже американской части активов соцсети.

Ограничения работы TikTok в США

Власти США ранее заявляли, что намерены с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. 14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в Соединенных Штатах.

19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. В августе Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.