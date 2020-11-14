В США запуск корабля с экипажем к МКС отложили до 15 ноября из-за непогоды

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с 14 ноября на 15 ноября. Об этом глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил в пятницу в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"NASA и SpaceX из-за сильного ветра и спасательных операций намечают запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья", - написал Брайденстайн.

Прежде пуск планировался на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США . Новые сроки стыковки корабля с орбитальным комплексом пока не уточняются.

В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.