Tesla в декабре войдет в индекс S&P 500

Американский производитель электромобилей Tesla будет добавлен в индекс широкого рынка S&P 500 в декабре, акции компании подскочили в цене на 13%, что поможет главе компании Илону Маску подняться на третью строчку в списке богатейших людей мира. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из сообщения S&P Dow Jones Indices, данных торгов и агентства Блумберг.

"Tesla Inc. будет добавлена в S&P 500 до открытия торгов в понедельник, 21 декабря", — говорится в релизе. Вместе с этим отмечается, что Tesla станет одним из крупнейших по объему включением в индекс S&P 500 за последнее десятилетие.

На фоне этих новостей акции компании растут в цене после завершения основной торговой сессии на 13,2%.

Соответственно, состояние Маска выросло более чем на 15 миллиардов долларов в ходе торгов после закрытия биржевой сессии, до 117,5 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI). Таким образом, глава Tesla может подняться на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, сместив на четвертое место основателя Facebook Марка Цукерберга.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.