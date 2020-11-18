Трамп надеется на возвращение всех военных США из Афганистана и Ирака к маю 2021 года

Президент США Дональд Трамп надеется, что все американские военнослужащие, дислоцированные в настоящее время в Ираке и Афганистане, вернутся на родину к маю следующего года. Об этом сообщил журналистам во вторник его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер ранее объявил, что к 15 января 2021 года США оставят в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. своих военных. "Трамп надеется, что к маю они все вернутся домой", - отметил О'Брайен.

Он подчеркнул, что "этот политический курс не является новым". "Это было политикой президента с того момента, как он занял этот пост", - пояснил О'Брайен.

По данным телекомпании CNN, в настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тыс. военнослужащих США, в Ираке - около 3 тыс.

В США 20 января, как ожидается, состоится инаугурация президента, избранного на прошедших 3 ноября выборах. По оценкам ведущих СМИ, победу по итогам голосования одержал демократ Джозеф Байден. Он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.