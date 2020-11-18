Байден провел телефонные переговоры с лидерами Израиля, Индии, Чили и ЮАР

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах в США, во вторник принял поздравления от руководителей четырех государств - Израиля, Индии, Чили и ЮАР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном помощниками политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демократ провел телефонные разговоры с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом этой страны Реувеном Ривлином. Байден выразил им признательность за поздравления с победой на выборах.

В разговоре с Пиньерой демократ отметил желание "укрепить связи между США и Чили". В беседах с Моди и Рамапосой Байден заявил о намерении развивать "отношения стратегического партнерства" между странами. Байден заверил Нетаньяху и Ривлина в своей приверженности "обеспечению безопасности Израиля".

Байден также сообщил Пиньере, Моди и Рамапосе о готовности к взаимодействию в том, что касается борьбы с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении.