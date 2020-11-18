Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США Кристофера Кребса

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было очень неточным, на них было много нарушений и мошенничества, в том числе, голосование "мертвых душ", наблюдатели не были допущены на участки, "сбои" в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое. Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кребс ожидает увольнения. Агентство утверждало, что ранее в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными. Белый дом якобы требовал удалить или изменить эти данные на сайте, однако сотрудники CISA отказались это сделать.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.