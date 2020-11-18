Временный председатель Сената США Грассли заразился коронавирусом

Временный председатель Сената Конгресса США, 87-летний Чак Грассли (республиканец от штата Айова) заразился новым коронавирусом. Соответствующее сообщение законодатель опубликовал во вторник в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результаты моего теста на COVID оказались положительными. Я буду следовать указаниям своих врачей и рекомендациям ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний - прим. ТАСС), продолжу оставаться на карантине. Я чувствую себя хорошо, буду продолжать работать на жителей Айовы из дома. Я благодарен всем за добрые пожелания и молитвы, надеюсь, что скоро вернусь к своему обычному графику работы", - написал Грассли, занимающий в государственной иерархии США четвертый по значимости пост.

В понедельник сенатор, у которого самый большой стаж работы в верхней палате законодательного органа среди республиканцев, выступал в Сенате. Как отмечает газета The Wall Street Journal, Грассли из-за самоизоляции пропустит голосование в верхней палате впервые за 27 лет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, всего в США зафиксировали более 11,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 248 227 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.