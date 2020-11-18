Трамп решил провести День благодарения в Белом доме

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, запланированную на праздничный День благодарения 26 ноября. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным одного источника, Трамп с супругой Меланьей решили отменить поездку во Флориду и провести День благодарения в столице. Изменение планов стало неожиданностью для сотрудников аппарата Белого дома, так как глава государства перед всеобщими выборами 3 ноября высказывал настойчивое желание сыграть в гольф в Мар-а-Лаго и отдохнуть в апартаментах загородной резиденции, где был проведен ремонт.

Другой источник телекомпании назвал отмену поездки проявлением "бункерного мышления" у Трампа. Этот тип поведения характеризуется нетерпимостью к критике и интуитивным стремлением к самообороне.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября. Следующая после этого пятница традиционно знаменует начало сезона предрождественских распродаж. Термин "черная пятница" впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года, а в его современном значении его начали использовать в 1950-х для описания автомобильных пробок, возникавших в этот день у торговых центров.