Байден не считает обязательным применение санкций и пошлин в отношении КНР

Демократ Джозеф Байден не считает обязательным для США применять в отношении Китая такие меры наказания, как ужесточение санкций и введение новых пошлин на товары, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пресс-конференции в городе Уилмингтон (штат Делавэр) в четверг Байдену был задан вопрос, настроен ли он после вступления в должность президента США прибегать к упомянутым выше мерам. "Задача заключается не в том, чтобы наказывать Китай, а в том, чтобы Китай понял, что ему следует играть по правилам", - ответил он. Пресс-конференция была посвящена совещанию Байдена в режиме видеоконференции с членами исполнительного комитета Национальной ассоциации губернаторов США, трансляция велась на сайте демократа.

"Это простое предложение. Поэтому мы снова присоединимся к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый же день [работы новой администрации США]", - продолжал демократ. Он высказался за реформу ВОЗ и взаимодействие США с ней.

По словам Байдена, США и их союзники должны согласовать единое понимание правил, которые должен соблюдать и Китай. "Нам придется разбираться не только с нынешней пандемией, но и разработать план борьбы со следующей. Сама идея о том, что вирус исчезнет сам собой, является иррациональной", - добавил он.