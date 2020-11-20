Канада и США продлили режим закрытия границы до 21 декабря

Власти Канады и США решили из-за пандемии коронавируса не открывать границу еще как минимум один месяц - до 21 декабря. Об этом в четверг сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Билл Блэр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продлеваем запрет на необязательные поездки в Соединенные Штаты до 21 декабря 2020 года", - написал он в Twitter. Блэр пояснил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран из-за продолжающейся пандемии.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности для туристов. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего аналогичного договора между Канадой и США истекал 21 ноября.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.