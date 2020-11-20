Самые уязвимые категории населения США начнут получать вакцину от COVID-19 в конце декабря

Наиболее уязвимые категории американских граждан начнут получать вакцину от нового коронавируса в конце декабря нынешнего года. Об этом заявил в четверг директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая перед журналистами в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы говорим вам, что помощь уже в пути, это означает, что мы должны фактически с удвоенной силой принимать меры в области здравоохранения. В конце декабря мы начнем прививать те категории населения, которым отдается наибольший приоритет [в связи с распространением инфекции]", - отметил он.

Главный инфекционист США вновь подчеркнул, что в данный момент "речь не идет о закрытии страны" на карантин. "Мы говорим об усилении простых мер в сфере здравоохранения - ношении масок, [социальном] дистанцировании", - добавил он. По словам Фаучи, вакцина является эффективной и безопасной.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 11,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 251,9 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Как сообщили в среду специалисты университета, суточная смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 достигла в США полугодового максимума. В свою очередь телекомпания CNN отметила, что суточный рост количества случаев заражения ускорился в Соединенных Штатах за последнюю неделю на 29%. При этом в 47 из 50 американских штатов заболеваемость увеличилась как минимум на 10%. Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также Северной и Южной Дакоте.