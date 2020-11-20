В Калифорнии введут частичный комендантский час

Частичный комендантский час вводится в американском штате Калифорния с 21 ноября сроком на один месяц. Об этом губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил в четверг в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Калифорния ввиду роста случаев COVID-19 вводит частичный режим, предусматривающий нахождение людей дома", - написал он. Проведение работ, которые не нужны для поддержания жизнедеятельности, а также скопления людей будут запрещены с 22:00 до 05:00 по времени западного побережья США.