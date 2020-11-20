Байден назвал поведение Трампа безответственным

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США считает, что действующий лидер Дональд Трамп ведет себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

"Невероятно разрушительные сообщения посылаются остальному миру о том, как функционирует демократия. (...) Я не знаю его (Трампа - ИФ) мотивов, но это совершенно безответственно", - отметил он.

Говоря о призыве Трампа к местным чиновникам от Республиканской партии отказываться заверять результаты выборов на уровне штатов и округов, Байден заявил: "То, что президент делает сейчас, на самом деле, это будет еще один инцидент, когда он войдет в историю как один из самых безответственных президентов".

Но, уверен Байден, "в конце концов мы ясно дадим понять, что победили".

"Я уверен, он знает, что не победил и не может победить, и мы будем приведены к присяге 20 января ", - добавил он.

Байден также напомнил, что пока руководитель Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи не признает его победу на президентских выборах, у него не будет доступа к важной информации.

"Мы не в состоянии справиться со всем - от тестирования до распространения вакцин и, что еще более важно, планов вакцинации, чтобы действительно получить прививки", - заявил он.

Говоря о возможности подачи судебного иска в отношении GSA кандидат от демократической партии сообщил, что не исключает данный вариант, но это "займет много времени" и в конечном итоге не поможет ускорить процесс.