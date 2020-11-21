Трамп примет участие в саммите G20

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в субботу в онлайн-формате. Об этом сообщил в пятницу представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп примет участие в завтрашнем виртуальном саммите G20", - отметил он, отвечая на просьбу подтвердить информацию об участии главы государства.

Согласно опубликованному в пятницу Белым домом рабочему графику главы государства, в субботу и в воскресенье в 16:00 мск он в закрытом для прессы формате принимает участие в саммите.