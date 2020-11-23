Делегацию США на международной конференции по Афганистану возглавит замгоссекретаря Хейл

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл возглавит американскую делегацию на Женевской международной конференции по Афганистану, которая пройдет в онлайн-формате с 23 по 24 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Замгоссекретаря <...> Дэвид Хейл возглавит делегацию США на конференции по Афганистану", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе Госдепа, "Хейл выступит с заявлением от имени США, а также представит во вторник, 24 ноября, видеообращение госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео". "На полях конференции под руководством США также пройдет мероприятие, посвященное экономическим приоритетам и эффективности помощи", - уточняется в пресс-релизе. Указанная встреча состоится 23 ноября, на ней выступит и.о. заместителя руководителя Агентства международного развития, функционирующего в структуре Госдепартамента, Джон Барса.

В делегацию США также входит ряд других представителей вашингтонской администрации. "Во время конференции участники из США подчеркнут нашу приверженность безопасному, стабильному, демократическому и самостоятельному Афганистану, который находится в мире с собой и со своими соседями", - добавили в Госдепе.

Женевская международная конференция по Афганистану пройдет под председательством правительств Афганистана и Финляндии, а также ООН.