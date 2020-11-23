Билл Гейтс назвал возможные сроки следующей пандемии

Следующая пандемия при удачном раскладе может возникнуть в мире через 20 лет. Такой прогноз основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следующая пандемия, если нам повезет, возникнет лет через 20. Однако следует исходить из того, что это может произойти и через три года", - сказал Гейтс, отвечая на вопрос о гипотетической возможности следующей пандемии. Миллиардер вместе с женой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

С точки зрения предпринимателя, мир в целом и различные страны подойдут к следующей вспышке опасного заболевания более подготовленными, чем к коронавирусной инфекции. "Практически каждое государство будет действовать, как Южная Корея и Австралия. Они проявили оперативность в тестировании людей и введении карантина. Наши средства тестирования будут гораздо лучше, чем сейчас. И мы не проявим глупость второй раз", - выразил надежду он.