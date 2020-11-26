Губернатор штата Вайоминг заразился коронавирусом

США 26 ноября 2020 04:51 (UTC+04:00)
Губернатор штата Вайоминг заразился коронавирусом

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон заразился новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила со ссылкой на его представителей местная радиостанция K2.

У губернатора нет выраженных симптомов заболевания. Он намерен продолжить работу в удаленном режиме.

Ранее инфицированы были губернаторы нескольких американских штатов. В их числе Вирджиния, Миссури, Невада, Оклахома.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 12,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 261,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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