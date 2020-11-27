Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Видеозапись выпустили в эфир ведущие американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты, - сказал президент США. - Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для [обработки голосов], но никто не знает, как они считают".

"<...> Если они [выборщики] сделают это [проголосуют за Байдена], то совершат ошибку, потому что эти выборы - мошенничество. <...> Да, я [уйду в таком случае], и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20 января, выявлено массовое мошенничество".

Одному из корреспондентов, настойчиво пытавшемуся спросить президента про уход из Белого дома, Трамп сказал: "Я президент США, не говорите со мной подобным образом".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.