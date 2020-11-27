Трамп намерен поехать в Джорджию, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев в Сенат

Президент США Дональд Трамп намерен посетить штат Джорджия, чтобы выступить в поддержку кандидатов в Сенат от Республиканской партии. Об этом американский лидер заявил журналистам в четверг, трансляцию вел телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возвращаясь к Джорджии, я поеду туда в субботу вечером. Может быть, я поеду дважды. Очень важно, чтобы мы выиграли эти гонки", - сказал Трамп. Белый дом позже уточнил, что под субботой президент США подразумевал 5 декабря. Американский лидер отметил, что планирует выступить перед жителями штата, возможно на территории аэропорта. "Мы подыскиваем место", - сказал он. Трамп допустил, что придут "десятки тысяч людей".

Говоря о республиканцах Дэвиде Пердью и Келли Леффлер, от переизбрания которых в Сенат от Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США, Трамп отметил: "Это замечательные люди. Я прекрасно их знаю". Их места в Сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Второй тур выборов запланирован в штате на 5 января 2021 года.

По словам президента США, в Джорджии при голосовании на всеобщих выборах 3 ноября "были невероятные фальсификации". "Я, вероятно, выиграл с перевесом в сотни тысяч голосов", - подчеркнул он.

По данным Fox News, Республиканская партия по итогам выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.