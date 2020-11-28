Байден рассматривает кандидатуру экс-главы СЕНТКОМ Остина на пост шефа Пентагона

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на выдвижение кандидатом на пост министра обороны страны. Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на источники портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ). В случае выдвижения и последующего утверждения Сенатом Конгресса США кандидатуры Остина он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Помимо Остина в списке претендентов на должность министра обороны остаются Джей Джонсон, возглавлявший в администрации предыдущего президента США Барака Обамы министерство внутренней безопасности, сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от штата Иллинойс), участвовавшая в боевых действиях в Ираке в 2004 году и потерявшая обе ноги при катастрофе вертолета, а также экс-заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.