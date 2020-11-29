Экс-советник штаба Трампа подал к властям США иск на $75 млн о незаконной слежке

Американский политический консультант Картер Пейдж, который являлся советником избирательного штаба Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года, подал судебный иск к властям США в связи с тем, что они вели за ним слежку. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил журналистам адвокат Пейджа Тони Парлатор, его клиент требует от Министерства юстиции США и входящего в его структуру Федерального бюро расследований (ФБР) $75 млн. В исковом заявлении подчеркивается, что указанные ведомства не имели оснований для начала слежки за Пейджем и проведения расследования в отношении него. В числе ответчиков указан бывший директор ФБР Джеймс Коми.

По словам Парлатора, над данным делом работают четыре компании. Как отметил адвокат, Пейдж считает, что шансы на его победу высоки. Консультант был одним из советников штаба Трампа, являющегося сейчас президентом США, по внешней политике. В прошлом Пейдж работал в России. В сентябре текущего года председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм заявил на слушаниях, что Пейдж был информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре 2019 года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он выявил, в частности, 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за Пейджем. Санкции давались на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой, положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Трамп и представители его администрации обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Представители администрации республиканца также призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.