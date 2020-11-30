Трамп пожелал скорейшего выздоровления Байдену после травмирования ноги

США 30 ноября 2020 06:37 (UTC+04:00)
Трамп пожелал скорейшего выздоровления Байдену после травмирования ноги

Действующий американский лидер Дональд Трамп в воскресенье пожелал скорее восстановиться после травмы ноги демократу Джозефу Байдену, который победил на президентских выборах в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскорее поправляйся", - написал республиканец в Twitter, комментируя запись, на кадрах которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

Ранее в воскресенье пресс-пул 78-летнего Байдена сообщил, что он в субботу вывихнул правую лодыжку, когда играл с собакой. Журналисты привели заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа. По словам медика, "компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях избранного президента Байдена, которые находятся в середине стопы". "Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", - добавил специалист.

Согласно определению американской Академии ортопедической хирургии, волосяные или стрессовые переломы - это "небольшие трещины в кости".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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