Байден назовет экс-советницу Клинтон кандидатом на пост главы бюджетного управления

Избранный президент США Джозеф Байден намерен выдвинуть кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Ниру Тэнден. Об этом со ссылкой на источники сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тэнден во время президентской гонки 2016 года работала советницей бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В случае утверждения сенаторами она станет первой женщиной на посту главы указанного управления, которая не является представительницей белого населения США. Родители Тэнден - выходцы из Индии. В настоящее время она занимает должность президента вашингтонской аналитической организации "Центр за американский прогресс".

Байден собирается выдвинуть кандидатом в председатели Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилию Роуз. Она в случае утверждения сенаторами также станет первой женщиной на этом посту, не являющейся представительницей белого населения страны. Роуз считается одним из ведущих экономистов Принстонского университета.

По сведениям газеты The New York Times, Байден намерен назначить главой Национального экономического совета Белого дома Брайена Диза. Он был старшим советником 44-го президента США Барака Обамы.

Оба издания отметили, что Байден по-прежнему планирует назвать кандидатом на должность министра финансов экс-председателя Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка) Джанет Йеллен. Ожидается, что официально об этих предложениях и назначениях демократа будет объявлено в ближайшие несколько дней.