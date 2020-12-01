Airbnb в ходе IPO может быть оценена в $35 миллиардов

Международный онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb может быть оценен в 34,8 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже NASDAQ. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет агентство Рейтер.

Согласно документу, Airbnb планирует продать около 56,9 миллиона акций стоимостью 44-50 долларов за акцию. Таким образом, при размещении акций по 50 долларов, компания привлечет почти 2,85 миллиарда долларов. Кроме того, агентство отмечает, что рыночная капитализация компании из расчета 50 долларов за акцию может составить 30 миллиардов долларов.

По подсчетам агентства Рейтер, компания может быть оценена в 34,8 миллиарда долларов. Это почти в два раза превышает сумму, которую компания получила во время раунда привлечения средств в апреле.

В августе Airbnb подал заявку на IPO в SEC. Предполагается, что размещение состоится после того, как SEC завершит рассмотрение заявки. Ранее агентство также сообщало, что компания хочет привлечь около 3 миллиардов долларов.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.