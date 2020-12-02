Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре

Медицинские власти США рассчитывают к концу декабря иметь в наличии 40 млн доз вакцины от нового коронавируса, но распределять их придется поэтапно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорилось на внеочередном совещании федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Наличие такого объема доз вакцины не означает, что их будет возможно сразу предоставить всем нуждающимся в США, заявила одна из ведущих экспертов ЦКПЗ доктор Сара Оливер. "Мы ожидаем ограниченное обеспечение", - отметила она. По словам Оливер, по мере наращивания производства каждую неделю будет поставляться не более 10 млн доз вакцины, и такой темп останется неизменным в первые месяцы 2021 года.

Распространение среди медработников

Американские власти рекомендуют начать распространение вакцины от нового коронавируса среди медицинских работников и пациентов, проходящих длительное лечение.

Вопрос о том, какие группы населения следует первыми снабдить вакциной от коронавируса после того, как будет одобрено ее применение, был поднят на совещании экспертов ЦКПЗ США во вторник. Большинством голосов (13 к одному) эксперты сошлись во мнении, что первыми вакцину должны получить медработники, а также пациенты, проходящие длительное лечение в медицинских учреждениях.

В ЦКПЗ подчеркнули, что в последней категории населения зафиксировано порядка 6% от общего числа заболевших на территории США и свыше 40% от общего числа смертельных случаев. При этом среди медработников насчитывается порядка 240 тыс. заболевших, 858 человек умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,6 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже более 270 тыс. человек.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в FDA 20 ноября. В понедельник заявку на одобрение своей вакцины направила в FDA американская Moderna.