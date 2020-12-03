В Пентагоне считают, что команда Байдена пересмотрит Стратегию национальной обороны США

Следующая американская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом, вероятно, внесет некоторые изменения в Стратегию национальной обороны США (National Defense Strategy, NDS). Такое мнение выразил в среду председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, я считаю, что [нынешняя] NDS - это очень и очень хороший документ. <...> Я считаю, что этот документ четкий, он был хорошо продуман в то время, многие люди внесли свой вклад в него. <...> Идеален ли он? Нет, он не является идеальным, есть несколько моментов, которые, вероятно, стоит подправить, но в целом он хорош", - сказал Милли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Есть ли вещи, которые нужно изменить следующей администрации? Да. И я думаю, что они, вероятно, сделают это, но в настоящий момент я скажу, что это весьма хороший документ", - продолжил американский генерал, не уточнив, какие конкретно изменения могут быть внесены в стратегию.

"Один из основных моментов, о котором говорится в этом документе, - это возвращение к конкуренции великих держав. Вы можете оспаривать слово "возвращение". Возможно, мы всегда находились [в состоянии] конкуренции великих держав, но мы занимались борьбой с <...> экстремистами и террористами по всему миру, и мы не обязательно осознавали некоторые изменения, которые могли происходить в мире, но тем не менее конкуренция великих держав - это констатация факта. <...> Мы находимся не в однополярном, а в многополярном мире, без сомнений. Россия, Китай, США - все трое исключительно мощны в военном плане, <...> США и КНР обладают очень мощной экономикой. Есть и другие полюса: ЕС, <...> Индия, Бразилия", - добавил при этом Милли.

Нынешняя Стратегия национальной обороны США концентрируется на долгосрочном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Этот документ был принят в январе 2018 года.