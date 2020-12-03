Более 40 штатов собираются подать иск против Facebook

Администрации ряда штатов США планируют на следующей неделе подать судебный иск против компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства страны. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из источников заявил агентству, что с жалобой в суд обратятся более 40 штатов.

6 октября подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США опубликовал 449-страничный доклад по итогам проводившегося в течение 16 месяцев расследования, в котором пришел к выводу, что компании Amazon, Facebook, Google и Apple используют монополистическую тактику на рынке, подрывая конкуренцию.

20 октября Минюст США предъявил гражданский иск к корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 штатов.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что федеральные власти готовят еще четыре иска по обвинению Facebook и Google в нарушении антимонопольного законодательства США. По данным источников издания, новые иски могут быть предъявлены уже в конце января следующего года.