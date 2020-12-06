Трамп призвал губернатора Джорджии созвать заседание заксобрания из-за итогов выборов

США 6 декабря 2020 02:58 (UTC+04:00)
Трамп призвал губернатора Джорджии созвать заседание заксобрания из-за итогов выборов

Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter обратился к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу с призывом созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Кемп опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором заявил, что он неоднократно призывал провести проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях, чтобы "восстановить доверие" к выборам и обеспечить, чтобы в Джорджии "были подсчитаны только законные голоса".

"Но у вас никогда не было сверки подписей. Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают?" - прокомментировал слова Кемпа Трамп. "По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас", - продолжил американский лидер.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа в пятницу подал иск в суд Джорджии с требованием признать недействительными результатов выборов в штате. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Сам Трамп ранее неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района
Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Трамп призвал губернатора Джорджии созвать заседание заксобрания из-за итогов выборов США 02:58
"Барселона" уступила "Кадису" впервые за 29 лет в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 02:38
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Россия 02:14
Apple заставят класть зарядник в коробку с iPhone В мире 01:44
В Румынии пройдут парламентские выборы Другие страны 01:29
США приветствуют первое заседание руководства совета по примирению Афганистана США 01:05
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом Россия 00:43
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории В мире 00:19
Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере Транспорт 00:01
В Париже при наведении порядка на манифестации пострадали восемь полицейских Европа 5 декабря 23:43
Ученые выявили мутации коронавируса, способные ускользать от антител В мире 5 декабря 23:29
Иран занял 19-е место в мире по объему экспорта стальных слитков Экономика 5 декабря 23:15
Кыргызстан разрешил въезд иностранным гражданам Кыргызстан 5 декабря 23:10
Грузия намерена увеличить производство гранатов Грузия 5 декабря 23:05
В мире за сутки зарегистрировано более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 5 декабря 22:52
Боттас выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне Спорт 5 декабря 22:37
Переговоры ЕС и Великобритании по Brexit продолжатся 6 декабря в Брюсселе Европа 5 декабря 22:19
При гриппе симптомы заболевания развиваются быстрее, чем при COVID-19 - TƏBİB Общество 5 декабря 22:03
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 427 тысяч Турция 5 декабря 21:38
Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций Казахстан 5 декабря 21:11
Более половины банковских вкладов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 5 декабря 21:09
Долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 5 декабря 21:09
Иран направил в Венесуэлу около десяти танкеров с топливом Экономика 5 декабря 21:05
Авиакомпания Wizz Air намерена вернуть свои базы в Грузию Грузия 5 декабря 21:01
Полиция задержала более 20 человек на акции протеста в Париже Европа 5 декабря 20:41
При взрыве газа на шахте в Китае погибли 23 человека Другие страны 5 декабря 20:25
Токио обновил антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки Другие страны 5 декабря 20:08
Эффективность турецкого оружия была доказана в ходе последней войны в Карабахе - Хулуси Акар Турция 5 декабря 19:43
Роль моей жизни…- художественный фильм о Карабахской войне (ВИДЕО) Культура 5 декабря 19:29
Полиция применила газ на акции протеста в Париже Европа 5 декабря 19:23
Рамилю Гасымову вручен "Золотой крест" Венгрии (ФОТО) Культура 5 декабря 19:12
Иран и Италия развивают культурные отношения Общество 5 декабря 19:01
В Грузии от коронавируса умерли еще 37 пациентов Грузия 5 декабря 19:00
Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря Армения 5 декабря 18:47
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 Турция 5 декабря 18:38
Число смертей от коронавируса в Африке превысило 53 тысячи Другие страны 5 декабря 18:31
Председатель правления Общества азербайджанцев Латвии «Азери» поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 5 декабря 18:21
SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon Другие страны 5 декабря 18:19
Делегация Палаты депутатов Италии посетила Гянджу (ФОТО) Политика 5 декабря 18:00
Названы лауреаты национальной премии "Humay" за 2020 год Культура 5 декабря 17:58
Названа дата проведения военного парада в Азербайджане, посвященного Победе в Отечественной войне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 декабря 17:57
Председатель Иракского туркменского фронта Эршат Салихи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 5 декабря 17:37
В небе над Карабахом реет азербайджанский флаг - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 5 декабря 17:27
Единственная сестра из числа 2783 братьев-шехидов… Мать с небес будет гордиться ими… (ФОТО) Социум 5 декабря 17:05
Неописуемая красота Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 декабря 17:00
Еще пять футболистов "Карабаха" заразились коронавирусом Общество 5 декабря 16:51
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 5 декабря 16:50
В ряде городов и районов Азербайджана продлевается ужесточенный каратинный режим Общество 5 декабря 16:36
В Азербайджане выявлено еще 4323 случая заражения коронавирусом, 2180 человек вылечились Общество 5 декабря 16:22
В издании "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья о селе Чираглы Агдамского района Политика 5 декабря 16:04
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье в 6 городах и районах Азербайджана (ФОТО) Общество 5 декабря 15:50
При минобороны Азербайджана открыты круглосуточные "горячие" линии Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 15:40
В Азербайджане выпущена новая почтовая марка ИКТ 5 декабря 15:40
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился Финансы 5 декабря 15:10
Азербайджан постепенно расширяет маршруты авиасообщений Транспорт 5 декабря 15:04
Туркменистан обнародовал показатели агропромышленного сектора Бизнес 5 декабря 15:00
Сотрудник ЗАО “AzeriMed” Илькин Агакишиев возвысился до вершины шехидства Общество 5 декабря 15:00
Обзор инновационных решений ИКТ-сектора Азербайджана за последние 7 дней ИКТ 5 декабря 14:52
Перед волей Всевышнего! Ярослав Трифонов: Посвящается памяти 2783 шехидов и без вести пропавших… (ВИДЕО) Социум 5 декабря 14:24
По инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» подготовлен гимн волонтеров (ВИДЕО) Общество 5 декабря 14:17
Аэропорт в Узбекистане закупит газобаллонное оборудование Тендеры 5 декабря 14:12
Заместитель председателя албано-удинской христиано-православной общины назначен проповедником в монастырь "Худаванг" Общество 5 декабря 14:06
ЗАО "Star Construction-12" проведёт работы по благоустройству в Насиминском районе Строительство 5 декабря 13:50
Узбекнефтегаз закупит обсадные трубы Тендеры 5 декабря 13:42
Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО) Общество 5 декабря 13:40
В Азербайджане пассажироперевозки увеличились только на одном виде транспорта Транспорт 5 декабря 13:37
Грузия раскрывает причины увеличения импорта дизельного топлива в страну Энергетика 5 декабря 13:25
Праздник Победы в Карабахе (ВИДЕО) Культура 5 декабря 13:23
Долевое участие США в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 5 декабря 13:21
Малые электростанции "Суговушан" будут введены в строй за 3 месяца (ВИДЕО) Энергетика 5 декабря 13:18
В Туркменистане увеличился объем товарооборота Бизнес 5 декабря 13:10
На строительном рынке Ирана сократилась доля турецкой стали Турция 5 декабря 13:07
В воскресенье в Баку до 9 градусов тепла Общество 5 декабря 12:55
"Хакатон глобальных технологий безопасности" впервые проходит в онлайн формате ИКТ 5 декабря 12:51
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за первую неделю декабря Финансы 5 декабря 12:48
Армяне уничтожили все историко-религиозные предметы – проповедник монастыря Худаванг Общество 5 декабря 12:43
В Азербайджане установлены нерабочие дни в 2021 году Общество 5 декабря 12:14
Азербайджанские актеры смогут повысить квалификацию в ГИТИСе Культура 5 декабря 12:12
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 5 декабря 11:57
За первую неделю декабря золото в Азербайджане подорожало (ОБЗОР) Финансы 5 декабря 11:48
В Азербайджане 94 погибшим в результате бомбардировки мирных городов в Отечественной войне присвоен статус шехида Общество 5 декабря 11:48
Возросли показатели строительно-промышленного комплекса Туркменистана Строительство 5 декабря 11:45
В Грузии выявлено 5 450 новых случаев коронавируса Грузия 5 декабря 11:44
С начала года в Азербайджане упал спрос на турецкие ковры Турция 5 декабря 11:32
Проект железной дороги БТК играет важную роль для развития логистики и функционирования грузинской торговли Транспорт 5 декабря 11:22
Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 11:10
В Азербайджане зафиксирован значительный рост производства ИКТ оборудования ИКТ 5 декабря 11:04
Российско-Казахстанское уранодобывающее предприятие привлечет услуги по обслуживанию скважин Тендеры 5 декабря 10:58
Грузия занимает 37-е место в мире согласно Индексу глобальной устойчивой конкурентоспособности Грузия 5 декабря 10:53
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 5 декабря 10:47
Христиане Азербайджана вернулись в родной Худаванг (ВИДЕО) Общество 5 декабря 10:45
Обнародованы данные туркменского транспортно-коммуникационного комплекса Транспорт 5 декабря 10:39
Специальное предложение для волонтеров! ИКТ 5 декабря 10:39
Обзор событий агросектора Азербайджана за первую неделю декабря Бизнес 5 декабря 10:38
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 5 декабря 10:17
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении 9 активных больных коронавирусом Общество 5 декабря 10:13
За первую неделю декабря манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР) Финансы 5 декабря 10:11
В Туркменистане перевыполнен план по добыче нефти и газового конденсата Энергетика 5 декабря 10:01
Казахстанский ж/д грузоперевозчик объявил тендер на поставку дизельного топлива Тендеры 5 декабря 09:59
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 5 декабря 09:54
Все новости