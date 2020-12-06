Трамп призвал губернатора Джорджии созвать заседание заксобрания из-за итогов выборов

Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter обратился к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу с призывом созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Кемп опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором заявил, что он неоднократно призывал провести проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях, чтобы "восстановить доверие" к выборам и обеспечить, чтобы в Джорджии "были подсчитаны только законные голоса".

"Но у вас никогда не было сверки подписей. Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают?" - прокомментировал слова Кемпа Трамп. "По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас", - продолжил американский лидер.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа в пятницу подал иск в суд Джорджии с требованием признать недействительными результатов выборов в штате. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Сам Трамп ранее неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.