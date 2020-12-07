Адвокат Трампа получил положительный анализ на COVID-19

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Политик отметил, что занимавший пост мэра Нью-Йорка Джулиани трудился над «разоблачением самых коррумпированных выборов в истории США».

Президент также назвал коронавирусную инфекцию «вирусом из Китая».

Трамп пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и добавил, что республиканцы продолжат судебные разбирательства по результатам выборов президента США.

Ранее американский лидер также перенес коронавирус.