США не рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из КНР
Власти Соединенных Штатов на данный момент не рассматривают возможность введения новых таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом заявил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент мы не планируем никаких новых пошлин в отношении Китая", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном введении новых тарифов.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести торговые переговоры с Пекином. "Мы продолжаем взаимодействовать [с Китаем]. У нас есть серьезные разногласия", - отметил Кадлоу.
"Наш торгпред сообщил, что они [Китай] соблюдают торговое соглашение. Китай выполняет значительную часть торговой сделки", - добавил он.
Торговая сделка с Китаем
Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.
Впоследствии хозяин Белого дома несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как Китай выполняет январскую договоренность. 14 июля Трамп заявил в интервью телекомпании Си-би-эс, что не заинтересован в переговорах с Китаем о второй фазе торговой сделки и причиной этого является ситуация с коронавирусом.