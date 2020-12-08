Трамп запретит США обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны раньше штатов

США 8 декабря 2020 02:57 (UTC+04:00)
Трамп запретит США обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны раньше штатов

Американский президент Дональд Трамп намерен дать распоряжение о том, чтобы Вашингтон не предоставлял вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не будут иметь все граждане США. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, Трамп, "как ожидается, подпишет во вторник исполнительный указ о том, что для всех американцев должны обеспечить доступ к вакцине от коронавируса прежде, чем правительство США начнет помогать другим странам". Телеканал отмечает, что республиканец на встрече с представителями фармацевтической отрасли в Белом доме подчеркнет, что борьба с пандемией в США должна иметь приоритетное значение.

Как сообщил источник Fox News из числа американских официальных лиц, предполагается, что предоставление властями США вакцины другим странам может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года. Условием для этого будет то, что в США "вакцинированы те, кто хотел". Чиновник подчеркнул, что указ, о котором идет речь, должен продемонстрировать, что администрация Трампа "считает приоритетом обеспечение доступа американцев к вакцине до начала взаимодействия с партнерами и союзниками по предоставлению доступа им".

По сведениям Fox News, американские регуляторы могут уже 11 декабря одобрить применение вакцины от коронавируса, которую разрабатывают совместно американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 14,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 283 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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