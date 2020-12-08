США расширили список санкций по КНДР

Власти Соединенных Штатов расширили список санкций в отношении КНДР, внеся в него шесть юридических лиц и четыре судна. Это следует из сообщения, размещенного во вторник на сайте Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организации, против которых вводятся ограничительные меры, по данным Вашингтона, базируются, в частности, в Великобритании, Вьетнаме и Китае.

"КНДР продолжает обходить запрет ООН на экспорт угля, являющегося ключевым источником дохода, который помогает финансировать ее (КНДР - прим. ТАСС) программы [по созданию] оружия массового уничтожения. <...> Режим в КНДР часто применяет в горнодобывающей отрасли принудительный труд заключенных, <...> используя своих собственных людей для продвижения незаконных программ разработки оружия", - утверждает министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.