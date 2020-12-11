Байден настроен завершить формирование администрации до 25 декабря
Избранный президент США Джозеф Байден поставил перед собой задачу завершить формирование будущего федерального правительства до Рождества, отмечаемого на Западе 25 декабря. Об этом сообщили в четверг журналисты телекомпании CNN, входящие в пресс-пул Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Представители переходной команды демократа пояснили, что он не планирует задерживать процесс формирования своей администрации из-за предстоящего 5 января второго тура выборов в штате Джорджия, от исхода которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Как предполагается, имя кандидата на должность директора Центрального разведывательного управления будет названо в начале следующей недели. Оглашение остальных кандидатур последует позднее. Единственным затруднением пока является срок объявления кандидата на пост министра юстиции - генерального прокурора, уточнила телекомпания.
По данным телеканала Fox News, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над верхней палатой будет решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата. Однако при избрании Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.