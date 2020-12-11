В США заявили, что сертификация вакцины от COVID-19 не позволит сразу снизить смертность

Высокая смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания будет наблюдаться в США в течение двух или трех месяцев, одобрение вакцины не приведет к немедленному снижению данных показателей. Об этом заявил в четверг директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд на интернет-семинаре, организованном американским Советом по международным отношениям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "вероятно, в течение следующих 60-90 дней у нас будет за день больше смертей, чем было при терактах 11 сентября или в Перл-Харбор". "Реальность такова, что одобрение вакцины на этой неделе не повлияет на это, думаю, в ближайшие 60 дней", - добавил Редфилд.

Говоря о причинах высокой смертности в США от вызываемого новым коронавирусом заболевания, директор ЦКПЗ отметил, что у многих американцев есть различные хронические болезни, а "30% населения страдают от ожирения". Редфилд также заострил внимание на том, что в разных странах "к рекомендациям в сфере здравоохранения относятся с разной степенью бдительности". Директор ЦКПЗ констатировал, что в США, возможно, не соблюдают "столь же тщательно" предписания медиков, как в Германии или Южной Корее.

Редфилд подчеркнул, что одной из задач для властей США является проведение общественной кампании с целью повысить доверие населения к вакцинации от коронавируса.

В США в среду зафиксировали смерть за сутки более 3 тыс. человек от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания. Это самый высокий показатель в стране за 24 часа с начала пандемии.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и штате Пенсильвания погибли почти 3 тыс. человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. 7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор (Гавайские острова). Безвозвратные потери США составили свыше 2,3 тыс. военнослужащих. Это внезапное нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

Сертификация вакцины

В четверг профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов рекомендовал его руководству одобрить обращение компаний BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство управления. Ранее оно заверяло, что примет решение по данной заявке "настолько быстро, насколько это возможно". До этого управление, входящее в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, выдавало разрешение по упрощенной процедуре лишь однажды - на вакцину от сибирской язвы в 2005 году.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 291 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.