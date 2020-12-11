Байден назвал одобрение вакцины против COVID-19 "ярким лучом света"

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, назвал одобрение комиссией Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) коронавирусной вакцины Pfizer в четверг "ярким лучом света в несправедливо темное время", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодняшнее одобрение FDA вакцины производства Pfizer и BioNTech - это яркий луч света в несправедливо темное время. Мы благодарны ученым и исследователям, которые разработали эту вакцину. И мы благодарны ученым и экспертам в области общественного здравоохранения, которые оценили безопасность и эффективность этой вакцины без политического влияния", - заявил Байден.

Байден, который должен вступить в должность через 41 день и взять на себя федеральную борьбу с вирусом, подчеркнул необходимость расширения производства и распространения вакцины для достижения своей цели - распространения 100 млн доз вакцины в первые 100 дней своего правления.

"Моя администрация будет управлять надежным и агрессивным планом сдерживания этого вируса, начиная с первого дня", - отметил он.

"Мои первые 100 дней не положат конец COVID-19, но мы можем и будем замедлять распространение болезни, пока будем производить и распространять эту вакцину", - добавил Байден.