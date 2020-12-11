В США заявили, что вакцинация от COVID-19 в стране может начаться на следующей неделе

Вакцинация от коронавируса в США препаратом компаний BioNTech и Pfizer может начаться уже на следующей неделе. Об этом в пятницу в интервью телеканалу ABC заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, в течение следующих нескольких дней вакцина будет зарегистрирована, пока мы ведем работу по обсуждению всей информации с Pfizer, которая нужна докторам для назначения [пациентам]. Мы также будем прорабатывать с Pfizer вопросы доставки, так что мы сможем увидеть, что уже в понедельник или вторник на следующей неделе люди получат первые [дозы] вакцины", - сказал он, добавив, что в настоящий момент важно прояснить всю информацию, которая понадобится врачам на местах при вакцинации.

Азар также отметил, что по планам Минздрава в ближайшие недели в США смогут вакцинировать 12 млн человек, к концу января ожидается, что число получивших прививку может достигнуть 50 млн.

В четверг профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов рекомендовал его руководству одобрить обращение компаний BioNTec и Pfizer за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство управления. Ранее оно заверяло, что примет решение по данной заявке "настолько быстро, насколько это возможно". До этого управление, входящее в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, выдавало разрешение по упрощенной процедуре лишь однажды - на вакцину от сибирской язвы в 2005 году.