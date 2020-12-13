Трамп подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, утвержденный Конгрессом

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), который ранее в обеих палатах Конгресса набрал необходимое число голосов, позволяющее ему преодолеть президентское вето, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето", - написал глава вашингтонской администрации в Twitter.