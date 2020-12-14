ФБР расследует взлом компьютерных сетей Минфина и одного из управлений Минторга США

Министерство торговли США подтвердило в воскресенье взлом компьютерной сети находящегося в его структуре Национального управления по телекоммуникациям и информации. Расследованием занимается ФБР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить взлом [компьютерной сети] одного из наших управлений. Мы обратились к CISA и ФБР с просьбой провести расследование, в настоящее время не можем комментировать его [ход]", - сообщили в пресс-службе министерства корреспонденту ТАСС, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что поддерживаемые иностранным правительством хакеры похитили данные Минфина и управления при Минторге США.

В Агентстве по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) корреспонденту ТАСС сообщили о межведомственных усилиях по "недавно обнаруженной активности в государственных [компьютерных] сетях". "CISA оказывает техническую помощь пострадавшим организациям в их работе по выявлению и устранению любого потенциального несанкционированного доступа посторонних лиц к данным", - указали в агентстве, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил корреспонденту ТАСС, что "правительство Соединенных Штатов осведомлено об этих сообщениях [о взломе] и предпринимает все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией".