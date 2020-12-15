Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков

Демократ Джозеф Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллегия выборщиков штата Вермонт первой в США завершила в понедельник голосование, поддержав в качестве следующего президента страны Джозефа Байдена. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. По его данным, за демократа Байдена были отданы все три голоса выборщиков Вермонта.

Затем, согласно сведениям политологического сетевого ресурса 270towin.com, проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир (4), Индиана (11) и Теннесси (11). Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи - действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

The Washington Post сообщила, что выборщики Невады, где республиканцы пытались оспорить итоги выборов, также поддержали Байдена. Победа в Неваде принесла демократу шесть голосов выборщиков. Ранее республиканцы пытались оспорить итоги выборов в этом штате, обратившись в суд с требованием признать победу там Трампа. 4 декабря окружной суд Невады отклонил данный иск, указав, что истцам не удалось доказать обоснованность каких-либо обвинений в адрес избирательного штаба Байдена. Республиканцы вменяли демократу в вину в том числе подкуп избирателей.

Позже стало известно, что выборщики Джорджии (16 голосов), где был проведен пересчет голосов, также проголосовали за Байдена и поддержали Камалу Харрис в качестве следующего вице-президента США. Об этом сообщил телеканал Fox 10. Ранее в Джорджии был дважды проведен пересчет голосов на всеобщих выборах, прошедших в США 3 ноября. Согласно официальным результатам, Байден одержал в Джорджии победу с 49,5% голосов избирателей (2 473 633) против 49,26% у республиканца Дональда Трампа (2 461 854).

Представители Трампа полагают, что при голосовании на выборах имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Республиканец неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Ситуация в Аризоне, Пенсильвании, Нью-Йорке и Висконсине

Свои голоса за политика отдали и выборщики Аризоны, где республиканцы подвергали сомнению итоги выборов, сообщает The New York Times. Все 11 выборщиков, как и ожидалось, отдали свои голоса Байдену, а также поддержали Камалу Харрис в качестве следующего вице-президента США. Согласно официальным результатам, Байден получил в Аризоне около 49,4% голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 49,1%.

После состоявшихся 3 ноября выборов представители Трампа подали иск в суд Аризоны. Они настаивали на том, что некоторые из бюллетеней там не были засчитаны. Позже республиканцы отказались от этого иска, поскольку посчитали разбирательство бесперспективным. Местные власти настаивали на том, что массовых нарушений в штате не было.

Выборщики Висконсина (10 голосов), где Трамп добивался пересмотра итогов выборов, отдали свои голоса за демократа. Согласно официальным данным, победу в штате с 49,57% голосов избирателей (1 630 866) одержал Байден, у Трампа - 48,94% голосов (1 610 184). Ранее в понедельник Верховный суд Висконсина в очередной раз отклонил иск действующего президента США с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней.

Члены коллегии выборщиков от штата Пенсильвания тоже поддержали Байдена. Победа в Пенсильвании принесла демократу 20 голосов выборщиков. "При голосовании за президента США 20 голосов было отдано Джозефу Байдену, а при голосовании за вице-президента США 20 голосов было отдано Камале Харрис", - сообщила председатель коллегии выборщиков штата Нэнси Миллз.

Нынешний президент республиканец Дональд Трамп и его сторонники до сих пор безуспешно пытались оспорить результаты голосования в этом колеблющемся штате, в том числе в Верховном суде США. Как полагал истец, в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим генпрокурор Техаса требовал, чтобы результаты выборов в данных штатах были признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк также проголосовали за Байдена, сообщает СNN. Штат представлен в коллегии одним из самых больших в стране количеством выборщиков.

Как сообщает телекомпания, в голосовании, проходившем в городе Олбани (административный центр штата), участвовали бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Они являются выборщиками. Нью-Йорк считается оплотом Демократической партии. Избиратели этого штата голосовали за кандидатов в президенты от демократов восемь раз с 1984 года.

Коллегия выборщиков Флориды поддержала Трампа, отдав ему 29 голосов, сообщает телеканал The Florida Channel. На голосовании присутствовал губернатор Флориды Рон Десантис (республиканец) с малолетней дочерью. Явились 28 выборщиков, один отсутствовал по уважительной причине. За него проголосовало доверенное лицо.

Выборщики в Мичигане (16 голосов), где Трамп оспаривал итоги голосования, поддержали Байдена, сообщает CNN. Согласно официальным итогам прошедших 3 ноября всеобщих выборов, Байден заручился поддержкой 50,62% избирателей (2 804 040), у Трампа - 47,84% голосов (2 649 852). 11 декабря Верховный суд Мичигана отклонил иск избирательного штаба Трампа, в котором выражалось несогласие с итогами президентских выборов, лишив таким образом штаб республиканца возможности оспаривать результаты волеизъявления в этом штате. Неделей ранее апелляционный суд штата двумя голосами против одного также отклонил иск на том основании, что итоги голосования в Мичигане были утверждены властями штата 23 ноября.

По данным ресурса 270towin.com, к настоящему моменту голосование выборщиков завершилось примерно в 30 штатах. У Джозефа Байдена 199 голосов, у Трампа - 173.