Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков

США 15 декабря 2020 00:24 (UTC+04:00)
Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков

Демократ Джозеф Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллегия выборщиков штата Вермонт первой в США завершила в понедельник голосование, поддержав в качестве следующего президента страны Джозефа Байдена. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. По его данным, за демократа Байдена были отданы все три голоса выборщиков Вермонта.

Затем, согласно сведениям политологического сетевого ресурса 270towin.com, проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир (4), Индиана (11) и Теннесси (11). Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи - действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

The Washington Post сообщила, что выборщики Невады, где республиканцы пытались оспорить итоги выборов, также поддержали Байдена. Победа в Неваде принесла демократу шесть голосов выборщиков. Ранее республиканцы пытались оспорить итоги выборов в этом штате, обратившись в суд с требованием признать победу там Трампа. 4 декабря окружной суд Невады отклонил данный иск, указав, что истцам не удалось доказать обоснованность каких-либо обвинений в адрес избирательного штаба Байдена. Республиканцы вменяли демократу в вину в том числе подкуп избирателей.

Позже стало известно, что выборщики Джорджии (16 голосов), где был проведен пересчет голосов, также проголосовали за Байдена и поддержали Камалу Харрис в качестве следующего вице-президента США. Об этом сообщил телеканал Fox 10. Ранее в Джорджии был дважды проведен пересчет голосов на всеобщих выборах, прошедших в США 3 ноября. Согласно официальным результатам, Байден одержал в Джорджии победу с 49,5% голосов избирателей (2 473 633) против 49,26% у республиканца Дональда Трампа (2 461 854).

Представители Трампа полагают, что при голосовании на выборах имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Республиканец неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Ситуация в Аризоне, Пенсильвании, Нью-Йорке и Висконсине
Свои голоса за политика отдали и выборщики Аризоны, где республиканцы подвергали сомнению итоги выборов, сообщает The New York Times. Все 11 выборщиков, как и ожидалось, отдали свои голоса Байдену, а также поддержали Камалу Харрис в качестве следующего вице-президента США. Согласно официальным результатам, Байден получил в Аризоне около 49,4% голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 49,1%.

После состоявшихся 3 ноября выборов представители Трампа подали иск в суд Аризоны. Они настаивали на том, что некоторые из бюллетеней там не были засчитаны. Позже республиканцы отказались от этого иска, поскольку посчитали разбирательство бесперспективным. Местные власти настаивали на том, что массовых нарушений в штате не было.

Выборщики Висконсина (10 голосов), где Трамп добивался пересмотра итогов выборов, отдали свои голоса за демократа. Согласно официальным данным, победу в штате с 49,57% голосов избирателей (1 630 866) одержал Байден, у Трампа - 48,94% голосов (1 610 184). Ранее в понедельник Верховный суд Висконсина в очередной раз отклонил иск действующего президента США с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней.

Члены коллегии выборщиков от штата Пенсильвания тоже поддержали Байдена. Победа в Пенсильвании принесла демократу 20 голосов выборщиков. "При голосовании за президента США 20 голосов было отдано Джозефу Байдену, а при голосовании за вице-президента США 20 голосов было отдано Камале Харрис", - сообщила председатель коллегии выборщиков штата Нэнси Миллз.

Нынешний президент республиканец Дональд Трамп и его сторонники до сих пор безуспешно пытались оспорить результаты голосования в этом колеблющемся штате, в том числе в Верховном суде США. Как полагал истец, в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим генпрокурор Техаса требовал, чтобы результаты выборов в данных штатах были признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк также проголосовали за Байдена, сообщает СNN. Штат представлен в коллегии одним из самых больших в стране количеством выборщиков.

Как сообщает телекомпания, в голосовании, проходившем в городе Олбани (административный центр штата), участвовали бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Они являются выборщиками. Нью-Йорк считается оплотом Демократической партии. Избиратели этого штата голосовали за кандидатов в президенты от демократов восемь раз с 1984 года.

Коллегия выборщиков Флориды поддержала Трампа, отдав ему 29 голосов, сообщает телеканал The Florida Channel. На голосовании присутствовал губернатор Флориды Рон Десантис (республиканец) с малолетней дочерью. Явились 28 выборщиков, один отсутствовал по уважительной причине. За него проголосовало доверенное лицо.

Выборщики в Мичигане (16 голосов), где Трамп оспаривал итоги голосования, поддержали Байдена, сообщает CNN. Согласно официальным итогам прошедших 3 ноября всеобщих выборов, Байден заручился поддержкой 50,62% избирателей (2 804 040), у Трампа - 47,84% голосов (2 649 852). 11 декабря Верховный суд Мичигана отклонил иск избирательного штаба Трампа, в котором выражалось несогласие с итогами президентских выборов, лишив таким образом штаб республиканца возможности оспаривать результаты волеизъявления в этом штате. Неделей ранее апелляционный суд штата двумя голосами против одного также отклонил иск на том основании, что итоги голосования в Мичигане были утверждены властями штата 23 ноября.

По данным ресурса 270towin.com, к настоящему моменту голосование выборщиков завершилось примерно в 30 штатах. У Джозефа Байдена 199 голосов, у Трампа - 173.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
PASHA Holding и его финансовые дочерние компании перечислили в Фонд YAŞAT 2 млн манатов
PASHA Holding и его финансовые дочерние компании перечислили в Фонд YAŞAT 2 млн манатов
Бывший в плену Амин Мусаев возвращен в Азербайджан (ФОТО)
Бывший в плену Амин Мусаев возвращен в Азербайджан (ФОТО)
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа &quot;Время урока&quot;
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"
Loading Bars
Лента новостей
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 01:22
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 01:18
Добыча сланцевой нефти в США в январе снизится до 7,44 млн баррелей в сутки Энергетика 00:59
Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции - Хикмет Гаджиев Политика 00:37
Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков США 00:24
Энергосистема Грузии не пострадает от остановки Ингури ГЭС Энергетика 00:07
В Казахстане продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов ядерного наццентра Энергетика 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 28 тыс. человек Турция 14 декабря 23:50
PASHA Holding и его финансовые дочерние компании перечислили в Фонд YAŞAT 2 млн манатов Общество 14 декабря 23:32
Освобождение Карабаха открыло дверь в новую эпоху на Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14 декабря 23:19
На строительном рынке Ирана сократилась доля турецкой стали Турция 14 декабря 23:01
В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса В мире 14 декабря 23:00
В МИД Туркменистана прошло совещание с участием глав зарубежных дипломатических представительств Туркменистан 14 декабря 22:50
Бывший в плену Амин Мусаев возвращен в Азербайджан (ФОТО) Общество 14 декабря 22:33
Пандемия не сказалась на строительном секторе в Азербайджане Строительство 14 декабря 22:05
Обязательная вакцинация от COVID-19 в Казахстане – фейк Казахстан 14 декабря 21:34
В Грузии с февраля планируется отменить все ограничения на международные полеты Транспорт 14 декабря 21:16
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 14 декабря 20:50
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 14 декабря 19:33
Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз - хирург о подвигах в Отечественной войне Азербайджана Общество 14 декабря 19:25
Немецкое агентство международного сотрудничества рассказывает о проектах, реализованных в Грузии Бизнес 14 декабря 19:05
От Великого тюркского воина до вершины шехида Эмиля Шамилова (ВИДЕО,ФОТО) Спорт 14 декабря 19:04
Завтра на некоторых территориях Баку и Абшерона будут перебои в газоснабжении Общество 14 декабря 18:59
Стихотворение Президента Турции не было направлено против Ирана - Хасан Роухани Политика 14 декабря 18:45
Минобороны Азербайджана предоставило дополнительную информацию о военнослужащих, ставших шехидами Политика 14 декабря 18:42
Студенты и выпускники БГУ, ставшие шехидами в Отечественной войне Азербайджана (ФОТО) Общество 14 декабря 18:23
Курировать данный вопрос будут на самом верху – эксперт об обновленной карте миротворческой операции в Карабахе Политика 14 декабря 18:22
ООО "AzInTelecom" подписали контракт на сумму около 1 млн манатов Бизнес 14 декабря 18:19
В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с широкими инновационными возможностями ИКТ 14 декабря 18:11
В Азербайджане выявлено еще 3112 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 2923 человека вылечились Общество 14 декабря 18:04
Азербайджан многократно увеличил экспорт продукции в Тунис Бизнес 14 декабря 18:01
Президент Ильхам Алиев обеспечил освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева из плена и их доставку в Баку (ФОТО) Политика 14 декабря 17:58
В Азербайджане за отсутствие pos-терминала на объектах торговли и услуг взимается штраф Финансы 14 декабря 17:53
Первый день ужесточенного карантинного режима в Баку (ФОТО) Общество 14 декабря 17:47
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на аренду буровых ясов Тендеры 14 декабря 17:38
Директор Управления образования по г. Баку освобожден от должности Общество 14 декабря 17:37
Иран до июня 2021 года соединит железной дорогой город Решт и Каспийское море Экономика 14 декабря 17:35
Центробанк Азербайджана предоставляет единовременные страховые выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами Финансы 14 декабря 17:34
Эксимбанк Индии выделит Узбекистану $448 млн Узбекистан 14 декабря 17:31
В «Виртуальной школе» будет проведено оценивание по предметам IV, VI и IX классов Общество 14 декабря 17:29
В Азербайджане обсуждено развитие "Шелкового пути" совместно с Пакистаном Экономика 14 декабря 17:27
Общественность Азербайджана серьезно обеспокоена новой картой российских миротворцев - депутат Политика 14 декабря 17:23
Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% Финансы 14 декабря 17:17
Россия оставалась активным участником биржи Туркменистана в ноябре Бизнес 14 декабря 16:57
Объем платных услуг населению в Нахчыванской АР сократился Бизнес 14 декабря 16:50
Власти Ирана рассказали о планах увеличения добычи нефти Экономика 14 декабря 16:49
Азербайджанский вокалист стал победителем международного фестиваля в Украине, главой жюри была Руслана Социум 14 декабря 16:48
Компания Google устранила проблемы работы YouTube и других сервисов ИКТ 14 декабря 16:40
Лавров призвал объединить усилия посредников для возобновления диалога Израиля и Палестины Россия 14 декабря 16:33
Агентство по развитию МСБ Азербайджана обратилось к предпринимателям, желающим создать бизнес на освобожденных территориях Экономика 14 декабря 16:32
Глава Еврокомиссии заявила о положительных переменах на переговорах о Brexit Европа 14 декабря 16:30
Народный артист Азербайджана стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон" Интересное 14 декабря 16:27
Кибермошенники создают фейковые сайты от имени "Азерпочт" (ФОТО) Общество 14 декабря 16:21
Врач Азербайджанского медуниверситета о лечении пациентов с COVİD-19 с симптомом "матового стекла" Общество 14 декабря 16:19
Грузия увеличила импорт нефтяного битума в годовом исчислении Энергетика 14 декабря 16:06
В Азербайджане за надругательство над телами армянских солдат и надгробиями арестованы 4 человека Политика 14 декабря 16:01
Видеорепортаж из села Зар Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 14 декабря 15:54
Шехид Физулинских боев - младший прапорщик Анар Мамедов (ФОТО) Общество 14 декабря 15:52
Грузия сократила импорт сжиженного газа Энергетика 14 декабря 15:51
Розничный товарооборот Нахчыванской АР превысил $1,5 миллиарда Бизнес 14 декабря 15:48
С начала года товарооборот Турции с Ираном сократился на более чем $2 млрд Турция 14 декабря 15:46
В Карабахе более 70 религиозным памятникам нанесен ущерб – председатель Совета муфтиев России (ФОТО) Общество 14 декабря 15:43
Валютные резервы Грузии выросли Финансы 14 декабря 15:26
Лавров: Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства вакцины "Спутник V" Россия 14 декабря 15:26
Долевое участие электрооборудования в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 14 декабря 15:24
“Школа Банкиров Access” начинает отбор Экономика 14 декабря 15:22
Азербайджан начнет экспорт граната в Австрию Бизнес 14 декабря 15:21
Назван размер помощи гражданскому населению, пострадавшему от агрессии Армении - Распоряжение Политика 14 декабря 15:18
Поездки между Азербайджаном и Турцией только с удостоверением личности расширят возможности торговли и совместных инвестиций - турецкий эксперт Экономика 14 декабря 15:14
Крупнейший оператор сети АЗС Азербайджана внедрил инновационное платежное решение ИКТ 14 декабря 15:07
Студия Нармины Велиевой признана лучшей в Италии (ФОТО) Культура 14 декабря 15:06
Туркменистан направит крупные инвестиции на развитие текстильной промышленности Бизнес 14 декабря 15:01
Минфин рассказал с какой инфляцией Узбекистан завершает 2020 год Узбекистан 14 декабря 15:01
Узбекистан и Финляндия определяют направления торгового сотрудничества Бизнес 14 декабря 14:59
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО) Общество 14 декабря 14:55
Волнение моря и краски пейзажей в мощной энергетике Алигусейна Салимова. Памяти мастера кисти… (ФОТО) Культура 14 декабря 14:51
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова Культура 14 декабря 14:50
В Азербайджане предлагается включить в экзамен вопросы по информатике Общество 14 декабря 14:47
Кремль следит за ситуацией в Нагорном Карабахе - Песков Нагорно-карабахский конфликт 14 декабря 14:44
Туркменистан подписал ряд новых международных документов на крупную сумму Финансы 14 декабря 14:39
Азербайджан продолжает принимать меры для привлечения инвестиций в сферу возобновляемой энергетики (ФОТО) Энергетика 14 декабря 14:36
На заседании комитета парламента Азербайджана обсудили создание муниципалитетов на освобожденных территориях Политика 14 декабря 14:23
Доля Азербайджана в импорте сырой нефти Украины составила почти 62% Энергетика 14 декабря 14:23
Газпромбанк по итогам 2020 года ожидает спад ВВП Азербайджана Финансы 14 декабря 14:20
Минсельхоз Азербайджана огласил порядок предоставления субсидий на 2021 год Экономика 14 декабря 14:19
Китай значительно увеличил импорт стали из Турции Бизнес 14 декабря 14:19
Завтра в Баку до 12 градусов тепла Общество 14 декабря 14:19
В Азербайджане растут доходы сектора мобильной связи ИКТ 14 декабря 14:12
Объем внешнеторгового оборота Нахчыванской АР возрос Бизнес 14 декабря 14:07
Президент Ильхам Алиев упразднил распоряжение о назначении коменданта территорий, где действовал комендантский час Политика 14 декабря 14:01
Узбекско-китайское СП переобъявило тендер на замену процессора в измерительном контроллере газа Тендеры 14 декабря 13:57
Туркменистан реализует крупные проекты с США Бизнес 14 декабря 13:51
В Мангыстауской области Казахстана создадут осетровый завод Бизнес 14 декабря 13:50
Прием документов для участия в экзаменах экстерном в Азербайджане продолжится до 18 декабря Общество 14 декабря 13:43
Консорциум «Хазар» объявляет тендер в Туркменистане Тендеры 14 декабря 13:38
В Нахчыване создан Фонд поддержки обеспечения раненых и семей шехидов Нагорно-карабахский конфликт 14 декабря 13:35
В Азербайджане единовременную выплату в 190 манатов получат 600 тыс. человек (Эксклюзив) Общество 14 декабря 13:32
TƏBİB создает совместную с Турецкой ассоциацией скорой медпомощи координационную группу Общество 14 декабря 13:26
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заключило контракт на создание системы управления Бизнес 14 декабря 13:21
Минтруда Азербайджана в этом году запустит еще 10 электронных услуг Общество 14 декабря 13:20
Все новости