Компания Astra перенесла еще на сутки тестовый запуск своей ракеты

В связи с неблагоприятными погодными условиями американская компания Astra, перенесла на сутки планировавшийся в понедельник испытательный запуск своей легкой ракеты-носителя Rocket для выведения на орбиту коммерческих грузов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Следующую попытку запланировали на вторник, 15 декабря.

Запуск ракеты Rocket 3.2 был намечен на окно после 14:00 понедельника по времени Восточного побережья США (23:00 GMT+4). Ракета стартует с пускового комплекса на острове Кадьяк в штате Аляска.

Ранее ракету предполагалось запустить с пятницы на субботу по московскому времени, однако в последний момент он был отложен из-за сильного ветра в районе старта.

Rocket 3.2 – это двухступенчатая ракета с пятью двигателями. Она может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и ее можно привезти в контейнере на любой стартовый комплекс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 миллиона. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта. Однако не успела своевременно подготовить ракету к запуску.