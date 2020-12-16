Байден решил назначить своего экс-соперника Буттиджича министром транспорта США

Избранный президент США Джо Байден решил назначить Пита Буттиджича на пост главы Минтранса, сообщает телеканал NBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее поступали данные, согласно которым Буттиджич является фаворитом в борьбе за должность министра транспорта США.

Буттиджич ранее был мэром Саут-Бенда (штат Индиана). Кроме того, он боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2020 году, но после успешного старта на праймериз стал сдавать позиции. В итоге он снял свою кандидатуру и поддержал Байдена.

Как и Байден, Буттиджич считается "умеренным" демократом. Именно поэтому шансы бывшего мэра на удачное выступление на праймериз оценивались как высокие.